Авиаудар ВКС России уничтожил пункты дислокации нацгвардии Украины в ДНР

Цели атаковали с применением авиабомб ФАБ-500, отметили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений нацгвардии Украины в населенном пункте Родинское ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве сообщили, что ВС РФ обнаружили пункты временной дислокации бригады особого назначения нацгвардии Украины в заброшенных зданиях в Родинском ДНР.

"Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по выявленным целям в момент наибольшего скопления личного состава противника", - добавили в Минобороны.