ВС РФ ударили по военным объектам на Украине в ответ на атаки Киева

Атака велась в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим их энергетическим объектам и военному аэродрому. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.