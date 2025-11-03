Российские силы ПВО за сутки сбили авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS, 365 БПЛА ВСУ

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 94 732 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 365 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 823 танка и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники.