ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1500 военнослужащих

Наибольшие потери противник понес в зоне группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 485 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял более 240 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 230. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 200 и более 490 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки "Восток" и свыше 70 в зоне ответственности группировки "Днепр".