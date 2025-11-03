ВС РФ в ходе боев в Купянске выбили ВСУ с четырех позиций на левом берегу Оскола

Российские войска сорвали две попытки противника прорвать кольцо окружения со стороны Нечволодовки и Благодатовки Харьковской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские войска в ходе городских боев в Купянске выбили ВСУ с четырех укрепленных позиций на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских боевиков, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - сообщили в военном ведомстве.