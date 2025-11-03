ВС РФ поразили места хранения ударных БПЛА и пункты дислокации ВСУ

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли удары по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении.