ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорвать окружение у Гришина
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:39
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ, в том числе силами иностранных наемников из Интернационального легиона теробороны Украины, у Гришина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 50 боевиков", - сообщили в военном ведомстве.