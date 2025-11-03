ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорвать окружение у Гришина

Потери противника составили более 50 боевиков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ, в том числе силами иностранных наемников из Интернационального легиона теробороны Украины, у Гришина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 50 боевиков", - сообщили в военном ведомстве.