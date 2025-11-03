ВС РФ отразили 10 атак ВСУ, пытавшихся выйти из окружения под Красноармейском

Российские бойцы зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили 10 атак ВСУ с целью выхода из окружения к северу и северо-западу от Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красноармейске штурмовые группы ВС РФ зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. "Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.