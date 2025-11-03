ВС РФ сбивают БПЛА, доставляющие боеприпасы окруженным у Купянска военным ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 16 дронов R18

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" сбивают беспилотники ВСУ, которые доставляют продовольствие и боеприпасы окруженным у Купянска формированиям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям", - сообщили в военном ведомстве.