ВС РФ сбивают БПЛА, доставляющие боеприпасы окруженным у Купянска военным ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:22
обновлено 09:41
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" сбивают беспилотники ВСУ, которые доставляют продовольствие и боеприпасы окруженным у Купянска формированиям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям", - сообщили в военном ведомстве.