ВС РФ освободили 24 здания в Димитрове в ДНР

Российские войска продолжают расширять зону контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" освободила 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и расширяет зону контроля в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока", - сообщили в военном ведомстве.