В Белгородской области уничтожили более 40 БПЛА за сутки

Работали подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан"

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 беспилотников было ликвидировано в период с 07:00 мск 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября подразделениями "Барс-Белгород" и "Орлан" в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"С 07:00 [мск] 2 ноября по 07:00 [мск] 3 ноября ликвидированы 43 беспилотника. "Барс-Белгород" - 4 беспилотника. <…> "Орлан" - 39 беспилотников", - сказано в сообщении.

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито по два FPV-дрона в Шебекинском и Краснояружском округах, 10 FPV-дронов - в Белгородском районе, пять FPV-дронов - в Грайворонском округе. В небе над Валуйским округом силами РЭБ было сбито 10 FPV-дронов и один БПЛА самолетного типа. Совместными усилиями РЭБ, бойцов самообороны и подразделения "Орлан" было сбито два FPV-дрона в Шебекинском округе и один - в Белгородском районе.

Из стрелкового оружия были сбиты по одному FPV-дрону в Борисовском и Валуйском округах. Также стрелковым оружием уничтожено три БПЛА самолетного типа: два в Валуйском округе и один - в Шебекинском.