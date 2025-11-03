Генконструктор Соломонов: залповый пуск "Булавы" поверг в шок противников РФ

Боевые блоки ракет успешно достигли полигона Чижа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Залповая стрельба российскими баллистическими ракетами "Булава" в 2020 года повергла в серьезный шок вероятных противников РФ. Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

В эфире Первого канала Соломонову был задан вопрос, произвел ли залповый пуск "Булавы" впечатление на вероятного противника России.

"Да, это был очень серьезный шок", - сказал он.

В декабре 2020 года атомная подводная лодка проекта 995 (шифр "Борей") "Владимир Мономах", находясь в Охотском море, выпустила четыре ракеты из подводного положения. Боевые блоки ракет успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.