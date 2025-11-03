Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 15 украинских беспилотников

Они были самолетного типа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили с 12:00 мск до 18:00 мск 15 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"3 ноября с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Брянской области и 1 - над территорией Курской области", - сообщили там.