ТАСС: офицер спецназа "Дозор" уничтожен при отступлении ВСУ из района Тихого

В российских силовых структурах рассказали, что Александр Вусатюк обучался по ускоренной программе подготовки офицеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Офицер спецназа "Дозор" 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров, ликвидирован при отступлении из Тихого Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое", - отметил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что в спецназе "Дозор" задачи на командирских должностях выполняют курсанты, не завершившие обучение в вузах.

Собеседник агентства пояснил, что ранее это спецподразделение считалось одним из самых элитных на Украине: солдаты проходили подготовку исключительно за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США. Однако, обратил внимание он, со временем подготовленный костяк подразделения "стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев". Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности.