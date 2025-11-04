Военные священники провели богослужение для десантников на каховском направлении

Священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам, подчеркнули в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военные священники Воздушно-десантных войск России в День народного единства провели проповедь, напутствовали на ратный труд и причастили десантников на каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 3 ноября 2025 года

"Военнослужащие Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" в праздничные дни продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Сохранять мир и душевное спокойствие, поднимать боевой дух им помогают священники", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. "Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру", - добавили в Минобороны.

Военное ведомство опубликовало видеокадры богослужения, проведенного военными священниками для десантников штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ перед выполнением боевой задачи.