Операторы дронов ВСУ убили мирных людей у Купянска при попытке выйти к ВС РФ

Двое жителей села Петропавловка шли в сторону российских позиций, когда по ним ударил БПЛА

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские операторы дронов убили мирных людей, которые пытались выйти к российским позициям возле Купянска. Соответствующее видео появилось в сети.

Двое жителей села Петропавловка возле Купянска приняли решение выйти к российским позициям, но украинские военные направили дроны прямо в гражданских - сперва в шедшего впереди мужчину с собакой, а затем в пожилого человека.

На кадрах видно, как идущий позади крестится, увидев, как ВСУ убивают впереди идущего мужчину.