Боец Волов обеспечил работу аппаратуры под огнем ВСУ

Благодаря действиям старшего оператора роты радиоэлектронной борьбы российским войскам удалось успешно осуществить штурм вражеских позиций, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Старший оператор роты радиоэлектронной борьбы младший сержант Вадим Волов организовал доставку, установку и подключение оборудования, несмотря на артиллерийский огонь противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что при подготовке наступательных действий российских подразделений на важном тактическом направлении Волов получил задачу по установке комплекса радиоподавления с целью прикрытия наступательных действий ВС РФ. "Вадим Волов организовал скрытную транспортировку комплекса радиоподавления на позицию, грамотно определил место установки и руководил его развертыванием. Проверив подключение агрегатов и качество маскировки, Вадим отдал команду на включение радиоподавления. Несмотря на артиллерийский обстрел района расположения комплекса со стороны противника, расчет под руководством младшего сержанта Волова обеспечил устойчивую работу оборудования", - говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что в результате действий Волова и его подчиненных было подавлено семь FPV-дронов противника, что позволило наступающему российскому подразделению успешно осуществить штурм вражеских позиций.

В оборонном ведомстве также рассказали о младшем сержанте Денисе Фролове, который в составе группы разминирования выполнял боевую задачу по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника. Его группа скрытно добралась до назначенного района и приступила к разминированию, Фролов лично обезвредил несколько противопехотных мин.

По дороге на исходные позиции сапер заметил FPV-дрон ВСУ, пикирующий на одного из его сослуживцев. "Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Денис Фролов занял удобную позицию и открыл огонь из личного оружия по вражескому коптеру. Меткими выстрелами Денис поразил дрон противника, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда российским военнослужащим", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что благодаря профессионализму и решительности младшего сержанта Фролова саперная группа успешно выполнила задачу, что способствовало дальнейшему продвижению российских войск.