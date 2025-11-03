Над регионами России сбили 26 украинских БПЛА

Над Волгоградской областью уничтожили 13 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября перехватили и уничтожили над регионами РФ 26 украинских БПЛА.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 3 ноября 2025 года

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 3 ноября с 20:00 до 23:30 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 13 дронов сбили над Волгоградской областью, 7 - над Ростовской областью, а также по 3 БПЛА перехватили над Белгородской и Воронежской областями.