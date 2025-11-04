Бойцов группировки "Север" в День народного единства угостили праздничным обедом

Праздник символизировал, что военнослужащих объединяет одна цель, заявил заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Зарево

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 352-го гвардейского полка 4-го батальона группировки войск "Север" отметили День народного единства. В честь праздника личный состав накормили особенным блюдом - картошкой с мясом в черносливе.

"Для нас, для военнослужащих, это один из основных праздников, наравне с Днем России, Днем защитника Отечества, в связи с тем, что если страна празднует День народного единства, значит мы все едины, объединены для достижения поставленной цели, а именно борьбы с украинским неонацизмом. В этот день хочу поздравить весь личный состав 4-го батальона подразделения Странника", - заявил в поздравлении личного состава заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Зарево.

Повар батальона с позывным Гвоздь рассказал о праздничном меню. "Ко Дню народного единства решили приготовить праздничный обед на основе национальной кухни - картофель с зеленью и маслом, щи на говяжьем бульоне с курицей и говядину с черносливом. Создадим атмосферу праздничную. Рецепт оригинальный, с добавлениями по пожеланиям ребят", - сказал Гвоздь.

Праздничное мероприятие было организовано для поддержания боевого духа военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции на харьковском и сумском направлениях в российском приграничье.