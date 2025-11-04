Военные 49-й армии провели акцию "Земля Героев" в Херсонской области

В Минобороны рассказали, что в рамках мероприятия представителю духовенства передали земля, собранную с мест ожесточенных сражений периода ВОВ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в канун Дня народного единства провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев" на территории Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В рамках мероприятия представителю духовенства была передана земля, собранная с мест ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны."Переданная земля с полей сражений будет освящена представителем духовенства и возвращена подразделениям 49-й армии, часть ее направят в главный храм Южного военного округа", - отметили в ведомстве.

Акция была приурочена к годовщине освобождения Херсонской земли от немецко-фашистских захватчиков в ходе Мелитопольской наступательной операции сентября 1943 года.

В Минобороны подчеркнули, что в 2025 году акция "Земля Героев" прошла уже в 20 городах. Все мероприятия проводились на территории мемориальных комплексов и памятников, посвященных освобождению городов от немецко-фашистских захватчиков.