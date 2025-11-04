Бойцы бригады "Волки" поздравили россиян с Днем народного единства

Военнослужащие также пожелали России скорой победы в специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Бригада "Волки" Добровольческого корпуса/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Командование и бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, поздравили россиян с Днем народного единства и пожелали скорой победы России в спецоперации. Об этом они заявили на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Желаю всем нам, всем россиянам скорейшей победы. Победа за нами. Россия - сила", - сказал военнослужащий на видеозаписи.

Еще один боец пожелал чистого неба жителям России. "Бригада "Волки" в лице командования и ребят, которые стоят на рубежах защиты нашей Родины, хотим поздравить всю Россию с Днем народного единства, пожелать всего наилучшего, чистого неба, здоровья, счастья", - заявил военнослужащий на видеозаписи.

Другой военнослужащий отметил, что Россия является многонациональной страной. "Наша великая страна - многонациональная. Народа много, страна всех объединяет, все дружат и сплачиваются. Поздравляем с великим большим праздником - Днем народного единства", - сказал он.

День народного единства традиционно отмечается в России 4 ноября.