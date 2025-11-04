ТАСС: у Зеленого Гая уничтожили резервы ВСУ для переброски к Хатнему

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации противника ударом дрона "Герань-2"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Резервы ВСУ, которые планировалось перебросить на хатненский участок, уничтожены в районе Зеленого Гая Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении ударом БПЛА "Герань-2" уничтожен пункт временной дислокации резервов 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай. Они, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на хатненский участок", - сказал собеседник агентства.