ТАСС: 15 военных ВСУ сдались плен после призыва об этом с БПЛА

На дрон установлен громкоговоритель, который призывает солдат противника прекратить сопротивление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Порядка 15 украинских военнослужащих сдались в российский плен на запорожском направлении, услышав призыв к прекращению сопротивления с беспилотника с громкоговорителем. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На Запорожье используется специальный FPV-дрон, на который установлен внештатный громкоговоритель, который призывает украинских военных прекратить сопротивление. Зачастую, особенно в последнее время, когда наблюдается максимальное продвижение наших войск, в том числе на Запорожье, украинские бойцы достаточно часто с земли подают различные сигналы. В таком случае дрон может сопроводить его через безопасный коридор на наши позиции. Таким образом за октябрь месяц сдалось порядка 15 человек", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС силовики, украинские боевики убивают сдающихся в плен сослуживцев по методичке от командования, где прописан соответствующий регламент.

Ранее в Минобороны России сообщили о сдаче в плен украинских военных в Купянске и Красноармейске. Также сообщалось, что в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил 9 своих солдат, 3 боевиков удалось вывести в безопасное место.