В ДНР бойцам на передовой приготовили пироги в День народного единства

Так военнослужащие могут почувствовать домашний уют, считает пекарь Эмиль Хаджизода

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, находящиеся на передовой в ДНР, в День народного единства получат пироги. Об этом ТАСС рассказал пекарь хлебозавода 132-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" Анатолий Терешин.

"Да, делаем пироги. Будем делать с рисом, яйцом и зеленью. Тесто у нас уже готово, сейчас будем выпекать и доставлять сразу же на передовую эти пироги", - сказал он.

По его словам, помимо хлеба, в пекарне также периодически готовят пиццу и сосиски в тесте для бойцов на передовой. Терешин также добавил, что до начала СВО работал поваром и кондитером, но с 2022 года находится в зоне СВО и вместе с коллегами работает для нужд фронта.

Как отметил пекарь Эмиль Хаджизода, азербайджанец по национальности, пироги отправляют на передовую, чтобы бойцы почувствовали домашний уют. "Чтобы показать, что Россия - многонациональная страна", - сказал пекарь.

Российский военный с позывным Чем отметил, что "ешь пироги, и такое ощущение, что дома находишься". Бойцы присоединились к флешмобу "Пирог на четвертое", запущенному в честь Дня народного единства в стране.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.