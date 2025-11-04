Бывший солдат ВСУ: большинство жителей города Запорожье ждут прихода России

По его словам, остальная часть жителей все еще верит украинской пропаганде или уже уехали их города

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Большинство населения города Запорожье ждут прихода российских войск, чтобы воссоединиться с РФ. Об этом ТАСС заявил уроженец города Запорожье, бывший солдат ВСУ, воюющий сейчас вместе с российскими военными и служащий в добровольческом отряде им. Мартына Пушкаря с позывным Орел.

"70% жителей Запорожья не хотят этой войны и хотели бы присоединиться к составу Российской Федерации", - сказал он.

Остальная часть жителей, по его словам, все еще верит украинской пропаганде или уже уехали их города.

Город Запорожье находится на подконтрольной ВСУ территории. 30 октября в Минобороны РФ заявили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области. Ранее также сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области.