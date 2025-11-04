Оператор БПЛА центра "Рубикон" увел дрон от автомобиля с гражданскими

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие РФ не воюют с мирным населением Украины, в отличие от подразделений БПЛА ВСУ, которые убивают сбросами с FPV-дронов собственных граждан, пытающихся спастись из зоны боевых действий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон", увидев вышедших из автомобиля с поднятыми руками мирных жителей, увел свой беспилотник и позволил людям продолжить движение. Об этом рассказали в оборонном ведомстве.

"Выполняя разведывательно-боевой полет в режиме "свободной охоты" на рубцовском направлении в тыловом районе противника, оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на одной из дорог заметил двигавшийся автомобиль. <…> Увидев, как из остановившегося автомобиля вышли и подняли руки гражданские люди, оператор дрона-камикадзе мгновенно принял решение и увел беспилотник, позволив людям в машине продолжить движение", - указано в сообщении Минобороны.

Там подчеркнули, что военнослужащие РФ не воюют с мирным населением Украины, в отличие от подразделений БПЛА ВСУ, которые убивают сбросами с FPV-дронов собственных граждан, пытающихся спастись из зоны боевых действий, и своих военнослужащих, сдающихся в плен.