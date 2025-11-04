Марочко: ситуация для ВСУ в Димитрове и Родинском ДНР развивается худшим образом

В районе населенных пунктов формируется огневой котел

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Ситуация для военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Димитров и Родинское Донецкой Народной Республики развивается худшим образом, там формируется огневой котел. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Если мы говорим про Красноармейск, то там ситуация развивается худшим образом для украинского командования в районе двух населенных пунктов. <...> На востоке - населенный пункт Димитров, он же Мирноград. Наши войска сейчас уже, по моей информации, рассредоточиваются вдоль береговой линии реки Гришинка, это как раз такой своеобразный форпост был там у украинских боевиков, и идет продвижение в южном направлении со стороны населенного пункта Родинское. По сути, сейчас огневой карман, или как называют - котел, уже практически смыкается", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Марочко отметил, что российским войскам осталось преодолеть расстояние порядка 2 км, чтобы полностью "захлопнуть группировку украинских боевиков" в районе Димитрова.