Над территорией России силы ПВО РФ сбили 13 БПЛА ВСУ

Они были самолетного типа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"4 ноября т. г. в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА над территорией Белгородской области и 3 БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.