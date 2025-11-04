Белоусов: российские разведчики достойно справляются с задачами в ходе СВО

Военная разведка является неотъемлемым элементом системы обеспечения безопасности Отечества, подчеркнул министр

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Высокий профессионализм российских военных разведчиков позволяет им достойно справляться с задачами в ходе СВО. Об этом говорится в поздравлении министра обороны РФ Андрей Белоусов, текст которого приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

"Благодаря высокому профессионализму, решительности и самоотверженности военные разведчики достойно справляются с поставленными задачами в ходе специальной военной операции. Демонстрируют эффективность в получении данных о замыслах и уязвимостях противника, его разработках в области вооружения. Тем самым вносят весомый вклад в отстаивание суверенитета и независимости России", - отметил Белоусов.

По его словам, военная разведка является неотъемлемым элементом системы обеспечения безопасности Отечества и выполняет важную функцию заблаговременного выявления, парирования внешних и внутренних угроз стране, защиты ее национальных интересов.

"Успешность деятельности молодого поколения защитников Родины во многом основана на знаниях и опыте ветеранов военной разведки, прошедших Великую Отечественную войну, локальные вооруженные конфликты в различных регионах планеты. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, новых свершений и побед на благо нашего государства!" - заключил Белоусов.