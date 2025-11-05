Разведчик Варяг: технические средства разведки никогда не заменят человека

Военнослужащий подчеркнул, что "разведка ногами никуда не делась, не денется и не уйдет"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта и беспилотных технологий вносит коррективы в работу разведчика, но они никогда не смогут полностью заменить человека. Об этом в видео, предоставленном Минобороны РФ, сказал разведчик 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Варяг.

"Работа разведчика никогда не менялась, это была всегда работа ногами. Сейчас в связи с развитием искусственного интеллекта, развитием электронных средств разведки приоритет зачастую переходит к БПЛА. Но сама разведка ногами никуда не делась, не денется и не уйдет", - убежден военный.

В оборонном ведомстве пояснили, что в условиях СВО выполнение боевых задач разведчиками вышло на новый уровень. Теперь военнослужащие, кроме визуальной разведки целей в пешем порядке, активно используют беспилотные летательные аппараты на значительном удалении от противника. Так, по словам Варяга, 80% боевых задач выполняются с использованием дронов, что меньше подвергает риску самих разведчиков.

В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства День разведчика указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года №549 был включен в число профессиональных праздников Вооруженных сил Российской Федерации. В Запорожской области разведчики гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в свой профессиональный праздник продолжают обнаруживать объекты ВСУ и передавать их координаты для уничтожения.