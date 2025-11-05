Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Президент отметил их роль в поддержании стратегического паритета, защите интересов и безопасности России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем военного разведчика, отметив успешное выполнение ими сложных и ответственных задач.

В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что во все времена люди, которые посвятили себя "этой героической службе", успешно выполняли ответственные и сложные задания, "твердо стояли на страже Отечества". Президент отметил, что сегодня в ходе специальной военной операции военная разведка сражается на линии боевого соприкосновения, действует на трудных и опасных участках, проводит "дерзкие рейды" в тылу противника, вскрывает его планы и всегда демонстрирует хладнокровие, высокий профессионализм и мужество.

Президент подчеркнул, что своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством России стратегических решений, способствовали поддержанию стратегического паритета с ведущими мировыми державами, защите обороноспособности страны, ее военно-политических интересов, в том числе в самых разных точках планеты.

Путин отметил символизм открытия в этот день мемориала "Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца". Память о боевых товарищах, которые отдали жизнь за независимость и свободу Родины, священна, говорится в послании. "Народ России гордится вашими подвигами", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность, что военная разведка будет и дальше достойно решать все поставленные задачи. Он поблагодарил ветеранов и личный состав за "честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность", пожелал им крепкого здоровья и удачи, а также благополучия их близким.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.