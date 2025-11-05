Белоусов: США могут развернуть ракеты, способные долететь до РФ за шесть минут

Министр обороны отметил, что в конце 2025 года на вооружение Соединенных Штатов планируется принять комплекс средней дальности Dark Eagle

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. США могут развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы средней дальности, которые способны долететь до Центральной части России всего за шесть-семь минут. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он отметил, что в конце 2025 года на вооружение Соединенных Штатов Америки планируется принять ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км.

"В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут", - пояснил глава военного ведомства.