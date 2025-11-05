Командир Лаврик: в Купянске бойцы "Запада" зачистили 25 зданий за сутки

Командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки отметил, что военным ВС РФ остается зачистить еще 130 зданий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Военные группировки "Запад" за последние сутки в Купянске освободили 25 зданий, остается еще порядка 130. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки "Запад" с позывным Лаврик.

"Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий. В западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий. По улице Первой Западной - 9, Левадный въезд - 4 и на Синьковской - 3 дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще 9 зданий на комбикормовом заводе. Продолжаем продвигаться на правом берегу, остается еще порядка 130 зданий", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Командир также сообщил, что ВС РФ уничтожили пять пикапов с военными ВСУ на подступах к Купянску, пытавшихся деблокировать группировку противника.

"Противник не оставляет попыток деблокировать Купянск. Только за сегодняшний день наши дроноводы уничтожили пять пикапов с боевиками на подступах к городу", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.