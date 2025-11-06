Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ на харьковском направлении

По словам главы Чечни, точным ударом FPV-дрона был уничтожен транспорт вместе с украинскими военнослужащими

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Группа операторов стрелкового батальон имени Шейха Мансура из Чечни с помощью беспилотных летательных аппаратов выявила и уничтожила укрепрайон ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Аэроразведка при помощи БПЛА выявила вражеский укрепрайон, тщательно замаскированный в лесистой местности, и передвижения живой силы фашистов. Сразу же наши дроноводы произвели точные сбросы с БПЛА и нейтрализовали их. К ликвидации укрепа подключили и артиллерию батальона, передав координаты позиций врага. Они накрыли всех сразу, оставив от блиндажей ВСУ одни лишь щепки", - написал Кадыров.

По его словам, также точным ударом FPV-дрона был уничтожен транспорт вместе с украинскими военнослужащими. "На нем они пытались сбежать от наших зорких дроноводов. Но и это им не удалось. Наши отважные воины не оставили им ни одного шанса на спасение", - добавил Кадыров.

Он отметил, что батальон успешно противостоит врагу на территории своей ответственности под командованием Муслима Товзаева с позывным Пуля.