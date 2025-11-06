Командир Харитон: солдат ВСУ по ошибке зашел на позиции ВС РФ в поисках спичек

Командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки рассказал, что после этого военного взяли в плен

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Жуков/ ТАСС

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы в ЛНР взяли в плен украинского солдата, по ошибке вышедшего на позиции ВС РФ в поисках спичек. Об этом ТАСС рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон.

По его словам, солдат ВСУ подошел к российскому наблюдательному пункту. "Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: "Заберите оружие и запустите". Заходит. "А можно у вас попросить спичек?". Я говорю: "Конечно". И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: "Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора". "Да нет, ты уже пришел. Война уже для тебя закончилась", - рассказал командир роты.

Харитон добавил, что это произошло в 2023 году, с тех пор бойцы брали в плен и других украинских военнослужащих, в том числе получивших ранения и брошенных своими сослуживцами.