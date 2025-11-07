Эксперт Иванов: ВСУ безуспешно атакуют энергообъекты курского приграничья

Военный эксперт отметил, что противник понимает бесперспективность своих попыток поразить объекты энергетической инфраструктуры региона

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Попытки ВСУ атаковать объекты энергетической инфраструктуры в приграничье Курской области терпят неудачи, противник понимает бесперспективность этих действий. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Олег Иванов.

"Они (ВСУ - прим. ТАСС) поняли, что перспектив вывести из строя энергетику приграничных районов [Курской области] нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что за последние дни активность украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры начала снижаться.

По словам Иванова, ВСУ пытаются устроить блэкаут в приграничных районах Курской области, однако им не удается полностью вывести из строя отдельные энергетические объекты, только на время. "Нужно отметить энергетиков и административные органы. Губернатор [Александр Хинштейн] сообщал, что при необходимости будут использоваться различные возможности, в том числе мобильные котельные", - добавил Иванов.