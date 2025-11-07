В России создали дрон-дробовик, способный поразить пять БПЛА за вылет

В компании-разработчике "Орда-Пилот" сообщили, что беспилотник "Стрелец" поступит в зону СВО до конца года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дрон-дробовик "Стрелец", оснащенный машинным зрением и способный в автоматическом режиме поразить 5 дронов за вылет, поступит в зону СВО до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Орда-Пилот".

"В настоящее время дрон-дробовик "Стрелец" находится на доработке. В последней модификации дрона 5 стволов, соответственно, в одном полете может быть поражено 5 целей. Новая модификация "Стрельца" оснащена машинным зрением. Дрон определяет и поражает цели в автоматическом режиме. Обнаружение предполагаемой цели происходит непрерывно и не зависит от усталости или внимательности оператора. Автоматическая стрельба сокращает ошибку промаха до минимума. "Стрелец" еще не применялся в зоне СВО и будет апробирован на фронте до конца 2025 года", - рассказали в организации.

В компании уточнили, что выстрел производится патроном 12-го калибра. "Это самый распространенный вид патронов. Также у бойцов на СВО для борьбы с дронами имеются ружья именно этого калибра. В последней модификации мы заменили ПВХ-стволы на металл. Теперь выстрел происходит в две стороны без потери стволов", - отметил собеседник ТАСС.

Крейсерская скорость беспилотника - 120 км/ч, дальность полета - до 7 км. Дальность поражения цели - от 5 до 15 м.