Майор ВС РФ: у ВСУ встречается все меньше опытных солдат

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. На переднем крае на краснолиманском направлении у ВСУ в основном воюют плохо обученные мобилизованные. Об этом ТАСС рассказал замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии Западной группировки майор Александр Мельченко.

"Если в 2023 году нам попадались, [в том числе в плен], в большем количестве военнослужащие, которые служили в ВСУ уже несколько лет или хотя бы с начала СВО, то в последнее время, это уже мобилизованные. Сейчас видно, что их ряды рядеют и профессионализмом там уже по сути не пахнет. На "передке" у них сидят мобилизованные, имеющие мало опыта в ведении боевых действий", - сказал он.

Мельченко добавил, что в том числе низкий уровень подготовки украинских военных позволяет российским бойцам вести активные наступательные действия и продвигаться вперед на направлении.