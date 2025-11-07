Экс-боец ВСУ: на самые тяжелые бои Киев отправляет жителей восточных регионов

Мобилизация на горячие направления идет в основном за счет жителей Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Украинское командование направляет на самые тяжелые участки боев насильно мобилизованных жителей восточных, русскоязычных регионов Украины: Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей. Об этом ТАСС заявил бывший боец ВСУ с позывным Орел, который после попадания в плен вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря и сейчас принимает участие в СВО на российской стороне в Запорожской области.

"Мобилизация на самое горящее направление - только у нас идет восточное направление. Все жители ближайших таких окрестностей, все туда. Харьков, Херсон, Запорожье, Днепропетровск - много очень", - рассказал Орел.

Жители регионов Западной Украины при этом служат на самых безопасных участках, добавил он. "Из Западной Украины мало кого встречаешь. Они где-то там... Блокпост, наверное, такие места", - сказал доброволец.

Сам Орел - уроженец города Запорожье, который сейчас находится на подконтрольной ВСУ территории. До мобилизации он работал в сельском хозяйстве.