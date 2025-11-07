Пленный из ВСУ: Киев приказал стрелять в жителей на красноармейском направлении

Дмитрий Невмывако отметил, что в Вооруженных силах Украины распространяется миф о минимальных потерях среди своих военных

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ приказывало военнослужащим допрашивать гражданских лиц и стрелять по ним при попытке приблизиться к солдатам на красноармейском направлении СВО. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Невмывако в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнопленный Дмитрий Невмывако рассказывает, что дойти до позиции было практически невозможно: "60% погибает, очень сложно дойти до позиций, везде все просматривается". А на позиции должен был докладывать о любых движениях, допрашивать и стрелять по гражданским лицам при попытке сблизиться", - говорится в сообщении ведомства.

По словам Невмывако, командование запрещало украинским военнослужащим общаться с мирными жителями.

"Говорили, что они все ждуны, смотрите осторожно, с ними никакого общения вообще, не подпускать их к себе, чуть ли не убивать их, если они подойдут", - рассказал пленный украинец.

Невмывако работал в Днепропетровске, его схватили на улице и отвезли в военкомат.

"В учебке были теоретические занятия от украинских инструкторов, проходивших подготовку в Великобритании. На соседних учебных точках занимались наемники из Колумбии. Дмитрию не хватило пары дней, чтобы сбежать из армии, мама договорилась со знакомым, который должен был вывести сына, но Дмитрия раньше забрали на фронт", - уточнили в Минобороны РФ.

Украинец отмечает, что в ВСУ распространяется миф о минимальных потерях среди своих военных.

"Очень много дронов: если выходишь вот так от кустика до кустика, все, тебя сразу дрон-камикадзе убьет. Туда заходили - все было усеяно трупами, очень много двухсотых. Нас кинули на позиции - якобы сейчас новых привезут. А этих пусть валят - сейчас новые будут. Это все скрывается. Нам говорили, что потерь нет, они минимальные. Но когда мы шли, то видели, какие уже потери. Нам внушали, что у нас вообще нет потерь, все хорошо. Говорили: не бойтесь, идите, все нормально", - рассказал пленный.