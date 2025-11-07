Командир Лаврик: ВС РФ завершают зачистку западной части Купянска

За последние сутки российские войска освободили еще 16 зданий, рассказал военнослужащий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" завершают зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободили еще 16 зданий. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям. На улице Левадный въезд сегодня освободили семь зданий; на 1-й Западной - шесть и на Сеньковской - три", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.