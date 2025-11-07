ТАСС: дезертирство привело 43-ю мехбригаду ВСУ в Харьковской области к краху

Подразделение не может восполнить потери, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Командованию 43-й отдельной механизированной бригады (43-я ОМБр) ВСУ не удается восполнить потери из-за массового дезертирства. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Попытки командования 43-й ОМБр восполнить потери необученными военными не увенчались успехом. Дезертирство привело бригаду к краху", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВСУ при этом пытаются обвинять в увеличении числа дезертиров, отказе военных от выполнения боевых задач и проблемах с рекрутингом российскую сторону и хорошую пропаганду.

Собеседник агентства отметил неудовлетворительную боевую подготовку бригады на полигоне, где проводят боевое слаживание два инструктора. "Налицо явные проблемы с делами на фронте и с набором новобранцев", - подчеркнули в силовых структурах.