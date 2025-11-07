Бойцы ВС РФ создали тепловизор из запчастей трофейных дронов

С помощью него военные уничтожили семь украинских БПЛА, рассказал старший оператор противотанковых управляемых ракет с позывным Красавчик

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие роты глубинной разведки группировки войск "Запад" создали кустарный тепловизор из запчастей трофейных украинских FPV-дронов, с помощью которого уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом ТАСС рассказал старший оператор противотанковых управляемых ракет с позывным Красавчик.

"Мы как раз с товарищем сидели вдвоем за столом, чай пили. Нас только назначили на мобильную огненную группу, и думали, что у нас не было тепловизора на турели. И тут к нам пришла идея сделать кустарного характера тепловизор. Сделан он из запчастей от FPV-дрона - это трофейные FPV-дроны, которые мы получили, когда выполняли боевую задачу. <...> Порядка семи беспилотников точно с помощью него нам удалось сбить", - сказал он.

По его словам, тепловизор позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 600-700 м и передает изображение в очки оператора.