ТАСС: октябрь побил рекорд по количеству дезертирства в ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ - за это время из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В прошлом месяце по официальным данным из ВСУ сбежали 21 602 человека. <...> До этого момента лидерство удерживал май 2025 года с 19 900 заведенных уголовных дел по статьям "самовольное оставление части" и "дезертирство", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что причины бегства военнослужащих с позиций озвучивались уже не раз. Основными являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, которое практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта, добавил собеседник агентства.

Он привел в пример заявления командира ВСУ Игоря Луценко, который обратил внимание на то, что украинская армия "посыпалась". Так, по его словам, из ВСУ каждые две минуты кто-то убегает, однако многие случаи самовольного оставления части не регистрируются.