Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Данные представило Минобороны по состоянию на 20:00 мск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 11 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 ноября 2025 года по состоянию на 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, пять беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, три БПЛА - над Курской областью и три - над Брянской.