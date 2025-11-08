Систему противодействия дронам LazerBuzz научили уничтожать БПЛА за 0,5 сек

Она автоматически отслеживает цель, сообщили в компании-разработчике

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz (проект "Посох") научилась в автоматическом режиме уничтожать БПЛА за 0,5 секунды. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта "Посох", которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды. Система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок", - рассказали в организации.

В LazerBuzz отметили, что лазерная система предназначена для противодействия украинским беспилотникам, которые атакуют приграничье и другие регионы России. "Изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. Это рабочая альтернатива системам РЭБ, которые в настоящее время показывают недостаточную эффективность в борьбе с украинскими FPV-дронами", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что система работает путем физического воздействия на БПЛА на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения.