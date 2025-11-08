Замглавы МО РФ в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР

Виктор Горемыкин и Но Гван Чхоль обсуждали "вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в ВС РФ и Корейской народной армии"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в ходе визита в Пхеньян. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках визита в город Пхеньян Корейской Народно-Демократической Республики заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в ходе встречи обсуждались "вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в ВС РФ и Корейской народной армии".

Также, согласно информации ведомства, Горемыкин отметил активное расширение братских связей России и КНДР по многим направлениям, включая военное сотрудничество. "В свою очередь министр обороны КНДР заявил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями КНДР и России, а также стимулирует сотрудничество между военно-политическими органами [власти] двух стран", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российская делегация посетила довузовское Мангендэское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской народной армии, и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена КНДР. Помимо этого, Горемыкин провел переговоры с заместителем начальника Главного политического управления Корейской народной армии генерал-лейтенантом Пак Ен Илем. "Генерал-лейтенант Пак Ен Иль отметил, что прибытие российской делегации является значимым моментом последовательной идейно-политической подготовки всех военнослужащих Корейской народной армии и Вооруженных сил Российской Федерации и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между военно-политическими органами наших армий в соответствии с корейско-российским уровнем отношений в новой эпохе", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что Виктор Горемыкин и члены российской делегации также возложили цветы к монументу "Освобождение", одному из самых значимых сооружений Пхеньяна, посвященному освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году.