ТАСС: СБУ в Херсоне проводят жесткую фильтрацию местного населения

Речь о проверках личностей по базам данных, контроле перемещений между районами, выявлении "коллаборационистов" и "информаторов", рассказали в пророссийском подполье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву Херсоне проводят жесткие и незаконные оперативные мероприятия по отношению к местному населению. Об этом cообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как "жесткий фильтрационный". Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению "коллаборационистов" и "информаторов", регулярные ночные обыски и "профилактические" задержания. По свидетельствам некоторых местных жителей, с которыми имеется связь, и правозащитников, сотрудники СБУ действуют без публичной отчетности, чтобы потом некому было предъявлять претензии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в городе неоднократно фиксировались задержания "для разговора" без официального оформления. Представитель подполья проинформировал, что некоторых "подозреваемых" допрашивали по несколько дней подряд, не предоставляя адвоката и не уведомляя родственников. "Напоминает организованный бандитизм, а не силовую систему", - подчеркнул он.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что Херсонское управление СБУ ведет свою деятельность под командованием офицеров из центральной и западной частей Украины. По словам собеседника агентства, местных сотрудников службы не допускают к руководству управлением из-за недоверия.

Кроме того, по информации представителя подполья, Херсонское СБУ организовывает в городе специальные места пыток, где держит людей без связи вплоть до нескольких недель.