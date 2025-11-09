Объем контрактов "Рособоронэкспорта" с Африкой составляет около $4 млрд

Гендиректор организации Александр Михеев рассказал, что Россия сотрудничает практически с 90% африканских стран

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия сотрудничает с 46 из 54 африканских стран в сфере обороны, стоимость совокупного портфеля контрактов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) составляет порядка $4 млрд. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сказал генеральный директор организации Александр Михеев.

"Работаем с Руандой, с Угандой, с Конго, ДРК, Нигерий, Анголой - то есть у нас достаточно география неплохая. Из 54 африканских стран мы взаимодействуем с 46, практически 90% стран. И цифры неплохие для Африки. В портфеле около $4 млрд разной номенклатуры", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он добавил, что африканский рынок очень перспективный и компания на него рассчитывает.

"Рособоронэкспорт" - единственный российский государственный посредник по экспорту и импорту продукции, услуг и технологий военного, двойного и гражданского назначения, 4 ноября отметил свое 25-летие. Компания продвигает на мировой рынок современные российские образцы вооружения и военной техники. Более 85% оборонных поставок партнерам России осуществляется "Рособоронэкспортом".