"Купол Донбасса" предотвратил атаки 407 беспилотников в ДНР за неделю

ВСУ пытались нанести удар по нефтебазе вблизи Шахтерска

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. За прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" отразила 407 атак украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой было уничтожено 285 дронов, а над Горловкой - 122. Отмечается, что украинская сторона продолжает применять тактику комбинированных налетов.

Кроме того, украинские силы предприняли попытку атаки на нефтебазу в районе Шахтерска, используя чешский беспилотник FP-2, оснащенный осколочно-фугасной авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 кг. Система РЭБ также перехватила более 20 FPV-дронов, а также ударные беспилотники FP-1 чешского производства и украинский Darts при их попытке нанести удар по электроподстанции в Горловке.

В ведомстве уточнили, что вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка были перехвачены два дрона Darts и "Чаклун", на борту которых находились самодельные взрывные устройства на основе кумулятивных снарядов. Управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ система "Купол Донбасса" перехватила эти беспилотники, после чего взрывотехники обезвредили их и уничтожили боевые заряды без ущерба для гражданского населения и инфраструктуры.